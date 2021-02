Laboratorio ex microbiologia ancora scoperto, per processare i tamponi 2 tecnici di laboratorio con incarico semestrale

Non avuto riscontro alla richiesta di dicembre di variare il proprio piano del fabbisogno del personale per avere in organico 2 tecnici di laboratorio biomedico, l’Asp di Catanzaro rimane in carenza di organico all’interno del laboratorio dell’ex reparto di microbiologia del “Giovanni Paolo II”, ovvero la struttura che ospita i macchinari per processare i tamponi in questa fase di pandemia da coronavirus.

Per tale ragione la terna commissariale che fino a settembre guiderà l’azienda sanitaria provinciale ha deciso di seguire la strada di conferire 2 incarichi semestrali in libera professione attingendo dall’elenco dei candidati idonei all’avviso dinamico indetto proprio in occasione della pandemia da Covid-19, con condizione imprescindibile quella della disponibilità immediata.

Altra clausola è che «gli incarichi potranno subire modifiche in ordine alla durata, all’orario medio e alla sede di servizio secondo le necessità aziendali e ad insindacabile giudizio dell’Azienda medesima», con i professionisti che dovranno sottoscrivere a loro spese una polizza assicurativa per la copertura degli infortuni e di responsabilità civile.

Per quanto riguarda altre branche specialistiche, approvate anche la graduatoria per incarichi a tempo determinato e sostituzione personale assente a vario titolo nel campo della cardiologia (presenti 3 medici già specializzati ed 1 in formazione specialistica), la procedura per stipulare un contratto a tempo determinato fino al 30 aprile per un dirigente farmacista (disciplina farmaceutica territoriale) attingendo dalla graduatoria vigente dal 2019, e conferire l’incarico biennale a Maurio Benvenuto di direttore dell’unità organizzativa complessa “gestione tecnico patrimoniale”.