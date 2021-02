Continua a ricevere menzioni ed onori il giovane medico in servizio presso l’Usca che effettua assistenza domiciliare ai pazienti lametini in isolamento.

«Disponibilità costante, chiamato a qualsiasi orario sul telefono personale è sempre disponibile, segue dal primo sintomo fino alle negatività, una presa in carico che va oltre i propri doveri», ammettono 9 famiglie in una nota inviata alla stampa, «duro quando serve (ad esempio nel farci seguire le terapie) e umano quando si tratta di venire incontro alle nostre esigenze. È riuscito a farci sentire come fossimo in ospedale con la tranquillità di essere a casa nostra, questo solo grazie alla sua costante presenza. Sappiamo che non vuole menzioni o ringraziamenti, ma Lamezia è una piccola grande città e le voci girano».