Dall’8 al 16 febbraio torna il consueto appuntamento di Cardiologie Aperte, quest’anno al telefono

Dall’8 al 16 febbraio torna il consueto appuntamento di Cardiologie Aperte, promosso dalla Fondazione per il Tuo cuore dei Cardiologi Ospedalieri Italiani, che quest’anno si svolgerà in un format diverso: 500 cardiologi saranno a disposizione della popolazione con oltre 1400 ore di consulenza telefonica cardiologica gratuita, con nell’elenco presente anche il reparto lametino diretto da Roberto Ceravolo.

La Fondazione attiverà infatti il numero verde gratuito 800 05 22 33 dedicato ai cittadini che potranno chiamare, tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16, e porre domande sui problemi legati alle malattie del cuore.

Il numero di persone che muoiono per malattie cardiovascolari è in costante aumento. Recenti studi hanno evidenziato come i casi prevalenti di malattie cardiovascolari totali siano quasi raddoppiati, da 271 milioni nel 1990 a 523 milioni nel 2019, mentre il numero di morti per malattie cardiovascolari è aumentato notevolmente, da 12 milioni nel 1990 a 18,6 milioni nel 2019. Questi dati riflettono un’urgente necessità globale di ridurre il rischio cardiovascolare attraverso comportamenti modificabili e attività di prevenzione cardiovascolare.

La Fondazione per il Tuo cuore dei Cardiologi Ospedalieri Italiani si impegna attivamente, da oltre venti anni, nella ricerca e nella prevenzione cardiovascolare che rappresentano a oggi l’arma più efficace contro le malattie del cuore.