Su 2.831 nuovi tamponi 202 nuovi casi in Calabria, 3 decessi e 286 guariti in più rispetto a ieri

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 500.314 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 529.075 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 33.628 (+202 rispetto a ieri), quelle negative 466.686, con 2.831 nuovi tamponi su 2.504 nuovi soggetti.

I casi attivi sono 8.543, in calo gli isolati a domicilio (8.262, -92), in salita ricoveri (256, +3) e terapie intensive (25, +2). I guariti salgono di 286 unità (24.476), i decessi di 3 (609)

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 3.784 (57 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 13 in reparto al presidio di Rossano; 5 al presidio ospedaliero di Acri; 5 al presidio ospedaliero di Cetraro; 9 all’ospedale da campo; 9 in terapia intensiva, 3686 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.159 (5.898 guariti, 261 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1.949 (22 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 7 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 13 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 6 in terapia intensiva; 1.901 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.991 (2.903 guariti, 88 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 191 (12 in reparto; 179 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.450 (2.407 guariti, 43 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 439 (15 ricoverati, 424 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.441 (2400 guariti, 41 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.130 (88 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 10 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 2.022 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.735 (10.559 guariti, 176 deceduti).

– Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 50 (50 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 309 (309 guariti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 64, Catanzaro 12, Crotone 6, Vibo Valentia 14, Reggio Calabria 106.

Altra Regione o stato estero 0.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 105.