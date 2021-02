Consegnato il ricavato della raccolta dei farmaci intrapresa ad ottobre da Leo Club, Lions e Ferderfarma

Ieri, presso il “centro docce e vestiario” della Caritas Diocesana di Lamezia Terme, in Piazza D’Ippolito, i Leo Club Lamezia-Valle del Savuto e Lions Club Lamezia Terme-Valle del Savuto hanno consegnato il ricavato della raccolta dei farmaci intrapresa ad ottobre 2020, in collaborazione con Federfarma Catanzaro.

Ad accogliere la donazione Don Fabio Stanizzo, direttore della Caritas Diocesana di Lamezia Terme, il quale ha espresso così la sua gratitudine: «ringrazio il Leo Club Lamezia, il Lions Club Lamezia e Federfarma Catanzaro per l’attenzione avuta in questo tempo di particolare fragilità, insieme hanno realizzato una donazione di farmaci da banco per le persone più bisognose. Noi come Caritas diocesana li accogliamo con gioia e cercheremo di distribuire il ricavato a più individui che si trovano in una situazione precaria e di disagio. La finalità di questa iniziativa si coniuga bene con l’etica del centro docce e vestiario ieri inaugurato, la quale ripercorre le opere di misericordia corporale come ricorda il testo del Vangelo di Matteo al capitolo 25 :<<Ero nudo e mi avete vestito, ero malato e mi avete curato>>. Un grazie sincero a nome del Vescovo della Diocesi di Lamezia Terme, Monsignor Giuseppe Schillaci, della Chiesa lametina ed in particolar modo da tutte le persone che usufruiranno dei beni ricevuti. Vorrei sottolineare la bellezza del lavoro di squadra, della società civile che opera sempre verso la stessa direzione, perché solo così possiamo uscire da questa situazione di pandemia».

Il presidente Leo, Attilio Gatto, ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro i quali hanno sposato questa iniziativa solidale: «sono molto orgoglioso di questo service, perché abbiamo risposto alle esigenze supportando e abbracciando gli indigenti. Persone che non potevano permettersi di acquistare i medicinali in questo inverno. Offrendo anche beni di prima necessità per bambini. A nome di tutto il club Leo, vogliamo ringraziare chi ha aiutato a finalizzare l’iniziativa, anche coloro che hanno collaborato: Federfarma Catanzaro, Lions Club Lamezia Terme Valle Del Savuto e la Caritas “Diocesi di Lamezia Terme” e tutte quelle farmacie che hanno aderito al progetto. Continueremo ad organizzare altri eventi per far fronte alle necessità per il bene della nostra comunità».

La consegna si è conclusa con un discorso di ringraziamento e soddisfazione per il service realizzato del Presidente Lions, l’architetto Carmelo Marzano: «si conclude oggi la raccolta dei farmaci da banco organizzata dai nostri ragazzi Leo con la partecipazione dei nostri medici che hanno catalogato i farmaci raccolti presso le farmacie. I farmaci sono stati consegnati alla Caritas della Diocesi di Lamezia Terme che li distribuirà nelle nostre comunità. Un plauso a questi ragazzi Leo che sin da subito si sono attivati con grande spirito lionistico e senso di responsabilità. Il mio Club gli stà sempre vicino col senso sempre presente del We Serve e sopratutto del Noi. Saranno loro il nostro futuro».

Il Presidente Federfarma Catanzaro, Vincenzo De Filippo, ha spiegato perché ha scelto di appoggiare il proposito della raccolta: «abbiamo voluto partecipare a questo progetto durante la stagione invernale poiché sono maggiori le richieste di Otc per le malattie del freddo, non mutuabili e dunque onerosi per chi è indigente. È questo un segno che la nostra associazione vuole dare, di attenzione con quanti si trovano in difficoltà. Credo che occorra dare un segnale che esiste una rete virtuosa che ha come obiettivo non lasciare solo nessuno».