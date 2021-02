Durante la gestione commissariale il Comune non risponde alla Regione, revocati 40.000 euro in ambito sociale

All’Ambito Territoriale di Lamezia Terme viene richiesta dalla Regione la restituzione entro fine mese di 40.476,26 euro, somma concessa per la realizzazione delle attività del progetto in tema di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità per l’annualità 2014, presentato dallo stesso ma poi non rendicontato.

Ad ottobre 2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva erogato alla Regione Calabria il 50% del fondo previsti, pari a 40.000 euro, trasferiti poi al Comune di Lamezia Terme ad agosto 2017.

Se l’ambito territoriale lametino aveva avviato quanto di propria competenza già a novembre 2014, successivamente il Settore Politiche Sociali della Regione Calabria ha richiesto e sollecitato ripetutamente al Comune Capofila di Lamezia Terme (con note prot. SIAR n.334464 del 04/10/2018 ,prot. SIAR n.398460 del 23/11/2018 e prot. SIAR.n. 66407 del 15/02/2019), la trasmissione delle relazioni sullo stato dell’arte del progetto ed i relativi atti di rendicontazione, lamentando il 21 gennaio 2021 «che ad oggi non è pervenuta alcuna rendicontazione di spesa in merito all’anticipazione erogata da parte dell’Ambito Territoriale».

Già il 21 novembre 2019 la Regione Calabria aveva avanzato richiesta di riottenere i fondi, e nell’atto amministrativo odierno si rimarca che «l’Ambito Territoriale di Lamezia Terme non ha inteso formulare osservazioni alla comunicazione di avvio del procedimento sopracitata, né fornire riscontro alcuno in merito».

Nei due anni di gestione commissariale quindi in via Perugini qualcosa si è ulteriormente rallentato rispetto ai non già celeri meccanismi delle pratiche degli uffici, con ultimi atti ricercabili relativi ai fondi ottenuti nel 2014 risalenti a luglio 2019.