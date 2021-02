Il magazzino centralizzato delle farmacie territoriali distrettuali di Catanzaro sarà a Lamezia Terme

Nella riorganizzazione della farmacia territoriale dell’Asp di Catanzaro la terna commissariale detta tempi alla propria macchina burocratica per rivedere celermente la situazione immobiliare tra il capoluogo e Soverato, coinvolgendo anche Lamezia Terme.

Entro fine mese viene richiesto agli affari legali il parere richiesto il 21 dicembre sull’affitto che si paga per i locali in via Molè a Catanzaro, mentre l’assistenza farmaceutica territoriale entro fine marzo alla ricollocazione dei farmaci e delle strumentazioni presenti attualmente in via degli Angioini nel quartiere Sala. Entro il 31 marzo si dovrà anche avere un quadro generale del personale in servizio ed ulteriori eventuali richieste, ed anche la formulazione del quadro delle esigenze (mq per destinazione e numero di addetti) degli spazi da destinare a magazzino centralizzato delle farmacie territoriali distrettuali di Catanzaro, struttura che sorgerà a Lamezia Terme.

La terna commissariale chiede così entro fine marzo un cronoprogramma dettagliato ed un quadro economico di spesa per quantificare gli interventi necessari ad adeguare l’immobile lametino, chiedendo anche una gestione informatizzata migliore del magazzino e della distribuzione dei farmaci.

Entro fine aprile si dovranno trovare nuove sedi per le farmacie distrettuali di Soverato e Catanzaro, con 30 giugno data indicata per informare la direzione generale dell’Asp degli esiti di tale procedure e della situazione dell’immobile in via Molè a Catanzaro.

Sempre in ambito farmaceutico vengono impegnati 24.000 euro per l’acquisto di farmarci ad uso veterinario, citando però nell’oggetto un canile sanitario che non è esistente nell’Asp di Catanzaro, e precisando all’interno del testo dell’atto amministrativo di riferirsi ai canili pubblici in cui l’Asp è chiamata ad intervenire.