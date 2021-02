«Grazie a chi ha permesso a mia madre di restare in vita». Nuovo elogio pubblico per il giovane medico Usca di Lamezia Terme, Errico, nelle parole della famiglia di una delle pazienti: «ha spinto per il suo ricovero, nonostante non volessimo portare nostra madre in ospedale. Il dottore è venuto da noi ogni giorno, sostituendosi in tutto e per tutto ad un reparto. Dopo una settimana di visite giornaliere in cui spingeva fortemente per il ricovero ci siamo fidati completamente di lui, della sua professionalità».

Il medico originario della Puglia, ma divenuto catanzarese per studi, viene così ringraziato per l’esito positivo della degenza: «oggi, due mesi dopo, mia madre è stata dimessa dal reparto Covid in buone condizioni, i medici del reparto ci hanno detto che senza le terapie che ha effettuato a casa nostra il dottore Errico non avremmo potuto abbracciarla di già».

Per tali ragioni il plauso della famiglia: «non vogliamo definirlo eroe, perché sminuirebbe la gentilezza, la preparazione e l’amore per le persone che cura. Noi vogliamo dire grazie al grande Medico che è».

Un nuovo attestato di stima per un giovane medico il cui contratto scadrà però il 30 aprile.