I nuovi positivi lametini nel bollettino comunale dopo il fine settimana sono 4, con 12 guariti

I nuovi positivi lametini nel bollettino comunale dopo il fine settimana sono 4 (3 uomini, 1 donna), con 12 guariti comunicati dall’Asp di Catanzaro al Comune. Sono poi 4 le ordinanze per 7 persone in quarantena precauzionale, con gli attualmente positivi in città diventanti così 225