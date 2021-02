Vaccini over 80, le unità complessa di cure primarie del Reventino iniziano le prenotazioni

Come annunciato nei giorni scorsi, e ribadito questa mattina, da oggi dovrebbe partire la campagna vaccinale anti Covid-19 per i cittadini di età superiore agli 80 anni, in collaborazione con i medici di base e le unità complessa di cure primarie.

Per quanto riguarda i Uccp di Decollatura e Conflenti è possibile prenotare il vaccino telefonicamente ai seguenti numeri:

Decollatura 0968/63121 (orario 8/12 – 16/20)

Conflenti 0968/64238 (orario 8/12 – 15/19)

La vaccinazione di tale popolazione target sarà condotta dai medici di medicina generale, presso i propri ambulatori ovvero presso i Centri di vaccinazione delle Aziende sanitarie, così come la fase che riguarderà la vaccinazione dei soggetti estremamente vulnerabili, affetti da patologie severe e/o immunodeficienza, che rientrano nelle “Aree di patologia” individuate a livello nazionale, identificate sulla base di un maggior rischio e di condizione di fragilità presso i centri specialisti che hanno in carico tali categorie.