Campagna vaccinale, nelle ultime 24 ore effettuate 678 somministrazioni nell’ambito provinciale

Ad oggi sono 10.753 le dosi di vaccino iniettate dall’Asp di Catanzaro, con 3.722 persone a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di richiamo. L’incremento giornaliero non riguarda tanto i cittadini immunizzati (1 in più rispetto a ieri), quanto l’avvio della seconda fase della campagna vaccinale, con nelle ultime 24 ore effettuate 678 somministrazioni nell’ambito provinciale.

È iniziata infatti questa mattina la prima fase della vaccinazione per gli over 80 in provincia di Catanzaro. A dare il via nel capoluogo ai vaccini per gli ultra ottuagenari l’Uccp (Unità complesse di cure primarie) nel quartiere Mater Domini dove sono intervenuti per dare supporto ai medici anche i dottori componenti l’Associazione informatori scientifici del farmaco che hanno gestito la parte burocratica.

«I vaccini – ha spiegato il dottor Gennaro De Nardo, segretario provinciale Fimmg e direttore dell’Uccp – saranno fatti durante i giorni festivi, quindi nei week-end, proprio per evitare che ci siano delle interferenze con la normale attività svolta nelle Unità complesse di cure primarie e la vaccinazione. Nel prossimo fine settimana ci saranno altri 4 medici che vaccineranno i loro assistiti. Su Catanzaro sarà somministrato il vaccino Moderna, a differenza di Lamezia Terme dove è stato distribuito quello di Pfizer-Biontech. Al momento sono 2.000 le dosi giunte.