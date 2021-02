Si avvicina il week end dedicato alla lotta contro la sclerosi multipla in programma il 6, 7 e 8 marzo (festa della donna) e anche lo chef Emanuele Mancuso si prepara a dare il suo contributo come testimonial della campagna ‘Dona il tuo sostegno alle donne con sclerosi multipla’.

In particolare Mancuso ha realizzato il suo spot con le Erbe Aromatiche di AISM: “Saranno l’elemento di novità abbinata alla tradizione del risotto, proprio come fa da sempre AISM, che ringrazio infinitamente per avermi scelto come testimonial, nella ricetta che ho pensato di dedicare all’iniziativa di quest’anno. Sarà anche l’occasione – conclude – per dare alle erbe spontanee della nostra terra calabra un posto di primo piano in un piatto che racchiude una valenza così importante”.

Foto 2 di 2



Lo chef di Serrastretta, protagonista ormai da tempo in varie trasmissioni tv su Rai 1 Rai 2 e Rai Italia, ha scelto di registrare lo spot di quest’anno nella bellissima location di Villa Grandinetti a Nocera Terinese, immerso nel verde del rigoglioso giardino che la circonda.

Mancuso, con a fianco sempre l’inseparabile moglie Maria, ha scelto per questo importante appuntamento la giovane troupe della cooperativa ‘Hirundinidae’ di Soveria Mannelli, che ha curato la parte tecnica e realizzato le riprese e il montaggio del video.