Oggi e domani il gruppo di Decollatura della Croce Rossa Italiana impegnato nell’assistenza per il vaccino anticovid

Oggi e domani il gruppo di Decollatura della Croce Rossa Italiana, guidato da Alfredo Pucci, sarà impegnato in un’attività assistenziale che consiste nell’accompagnare gli anziani a sottoporsi alla somministrazione di vaccino contro il Covid19.

Difatti, presso l’UCCP del Reventino, con sede a Decollatura, è presente il presidio per la somministrazione della prima dose di vaccino agli over 80. L’ importanza della presenza dei volontari guidati da Alfredo Pucci serve per intervenire prontamente qualora un anziano avesse dei problemi per trasportarlo nell’ immediatezza presso il Nosocomio di Soveria Mannelli.