I medici lametini non aderenti alla UCCP chiedono locali attrezzati all’Asp per partire con le vaccinazioni per gli over 80

Nell’Asp di Catanzaro sono iniziate le vaccinazioni per i pazienti over 80, in quanto le unità compresse cure primarie da sabato hanno ricevuto vaccini e credenziali, ed hanno iniziato le vaccinazioni per i loro assistiti.

L’accordo siglato tra sindacati e Asp prevede il coinvolgimento dei medici di medicina generale (medici di famiglia ), ai quali ancora non sono state fornite le credenziali e le indicazioni sull’utilizzo di strutture pubbliche idonee.

I medici lametini non aderenti alla UCCP hanno dichiarato di essere disponibili ad effettuare i vaccini Covid -19 agli anziani loro assistiti ma in locali attrezzati per le emergenze fornite dal Distretto Sanitario di Lamezia Terme.