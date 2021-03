Non muta il numero di casi attivi lametini, 221, didattica a distanza al 100% domani e giovedì al liceo scientifico

Non muta il numero di casi attivi lametini. A fronte di 1 nuovo positivo si registra di contro 1 guarito, con 1 ordinanza per 1 persona in quarantena precauzionale.

Gli attualmente positivi in città sono così 221, con 2 ricoverati nel reparto Covid del “Giovanni Paolo II”.

Indetta al liceo scientifico la sospensione delle attività didattiche in presenza e la contestuale attivazione della Didattica a Distanza (100%) nelle giornate di domani e giovedì, al fine di consentire l’igienizzazione degli ambienti scolartici, a scopo cautelativo, per la salvaguardia della salute degli studenti e del personale scolastico.