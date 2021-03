Coronavirus

I nuovi positivi lametini nel bollettino comunale odierno sono 3, con 16 guariti comunicati dall’Asp di Catanzaro al Comune. Sono poi 2 le ordinanze per 3 persone in quarantena precauzionale, con gli attualmente positivi in città che sono 208. Intanto questa mattina tamponi rapidi di controllo, come da protocollo, alla scuola media Pitagora dopo la notizia di ieri di un alunno positivo e qualche docente febbricitante, evenienza che ha comportato la sospensione della didattica in presenza fino al termine della settimana.