Autorizzati 5 oss per il blocco operatorio e la centrale di sterilizzazione del presidio ospedaliero di Lamezia Terme

In arrivo dalla graduatorie vigenti da concorsi effettuati in altre aziende ospedaliere 5 nuovi oss per il blocco operatorio e la centrale di sterilizzazione del presidio ospedaliero di Lamezia Terme, con nuove assunzioni che saranno stralciate dal piano del fabbisogno del personale in fase di redazione.

Si andranno così a reclutare a tempo indeterminato gli operatori soci sanitari in posizione utile prima dalla graduatoria del 2018 del Gom di Reggio Calabria, scaduta però l’8 marzo, poi da quella dell’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro del 2019.

La stessa terna commissariale che guida l’azienda sanitaria provinciale ha poi ieri dato indirizzo all’unità operativa provveditorato economato e gestione logistica di avviare le procedure di acquisto per 10 nuove ambulanze, di 12 richieste a gennaio dal direttore del sistema emergenza urgenza 118, finalizzate ai servizi connessi all’emergenza sanitaria Covid-19, attingendo dall’elenco fornitori istituito dal decreto del commissario straordinario per l’attuale ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto all’emergenza epidemiologica in atto.

A fine 2020 un altro atto amministrativo dava indirizzo per comprare 3 ambulanze di soccorso avanzato tipo A1 e 4 automediche per il 118, mentre è ancora vivo il problema del personale che rivendica anche per via legali adeguamenti salariali.