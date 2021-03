Con 2.872 tamponi 283 nuovi casi. Nelle ultime 24 ore registrati 118 guariti e 3 decessi

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 573.121 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 608.146. (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 39.891 (+283 rispetto a ieri), quelle negative 533.230, con 2.872 nuovi tamponi e 2.644 nuovi soggetti testati.

I casi attivi sono 6.768, con 6.499 isolati a domicilio (+159), 236 ricoverati (+5), 33 terapie intensive (-2). Nelle ultime 24 ore registrati 118 guariti e 3 decessi.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 2.726 (50 in reparto AO di Cosenza; 14 in reparto al presidio di Rossano;7 al presidio ospedaliero di Acri; 15 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 10 in terapia intensiva, 2.630 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.912 (8.617 guariti, 295 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1.718 (21 in reparto all’AO di Catanzaro; 5 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 1 in reparto all’AOU Mater Domini; 14 in terapia intensiva; 1.677 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.891 (3.790 guariti, 101 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 304 (16 in reparto; 288 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.744 (2.701 guariti, 43 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 450 (13 ricoverati, 437 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3275 (3216 guariti, 59 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.520 (85 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 9 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 1.417 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 13.992 (13.778 guariti, 214 deceduti). –

Altra Regione o Stato estero: CASI ATTIVI 50 (50 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 309 (309 guariti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 121, Catanzaro 49, Crotone 41, Vibo Valentia 16, Reggio Calabria 56,

Altra Regione o Stato estero 0. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 144.