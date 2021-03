Da domani prenotazioni per le vaccinazioni di persone vulnerabili nei due poliambulatori del Reventino

Sebbene l’accordo tra medici di base ed Asp di Catanzaro prevedeva la vaccinazione in ospedale, da domani sarà possibile prenotare presso l’UCCP del Reventino il vaccino per le persone affette dalle patologie specificate nella tabella per le fragilità telefonando ai numeri di telefono:

Decollatura 0968.63121 (per i comuni di Soveria Mannelli, Decollatura, Carlopoli e Serrastretta)

0968.63121 (per i comuni di Soveria Mannelli, Decollatura, Carlopoli e Serrastretta) Conflenti 0968.64238 (per i comuni di Martirano, Martirano Lombardo, San Mango d’Aquino, Conflenti, Motta S. Lucia)