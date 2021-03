Effettuate oggi 928 somministrazioni di vaccino da parte dell’Asp di Catanzaro, 204 persone in più vaccinate

Raggiungono quota 18.444 le somministrazioni totali di vaccino da parte dell’Asp di Catanzaro, 928 quelle effettuate oggi.

Aumentano anche le le persone a cui sono state somministrate la prima dose e la seconda dose di richiamo, 4634, 204 in più in un giorno.

In Calabria le somministrazioni sono invece 150.011 su 213.470 a disposizione, il 70,3% che vede superare anche la Liguria ed attestarsi come terza peggiore prestazione nazionale con 12 punti percentuali in meno sulla media nazionale.

La divisione delle somministrazioni nei 64 punti in regione vede: