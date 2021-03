Effettuate oggi 774 somministrazioni dall’Asp di Catanzaro, 182 vaccinati in più

Raggiungono quota 19.237 le somministrazioni totali di vaccino da parte dell’Asp di Catanzaro, 774 quelle effettuate oggi.

Aumentano anche le le persone a cui sono state somministrate la prima dose e la seconda dose di richiamo, 4816, 182 in più in un giorno.

In Calabria le somministrazioni sono invece 154.502 su 213.470 a disposizione, il 72,4% che vede la regione nuovamente farsi superare dalla Liguria come terza peggiore prestazione nazionale con 12 punti percentuali in meno sulla media nazionale.

A complicare le cose oggi, oltre ai problemi organizzativi e logistici già emersi nei giorni scorsi, anche il blocco relativo alla somministrazione del vaccino Astrazeneca, attendendo i controlli sui lotti avuti e su eventuali problemi sorti all’estero.

La divisione delle somministrazioni nei 64 punti in regione vede: