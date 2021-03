Effettuate 725 somministrazioni oggi da parte dell’Asp di Catanzaro, cresce di 180 unità il numero di vaccinati

Raggiungono quota 20.009 le somministrazioni totali di vaccino da parte dell’Asp di Catanzaro, 725 quelle effettuate oggi.

Aumentano anche le le persone a cui sono state somministrate la prima dose e la seconda dose di richiamo, 4996, 180 in più in un giorno.

Nel bollettino compaiono anche le distinzioni tra i 3 diversi tipi di vaccini in dotazione: oggi somministrate 119 Astrazeneca, 57 Moderna, 369 prima dose e 180 seconda di Pfizer; in totale le prime dosi sono 2047 di Astrazeneca (1 richiamo), 1320 Moderna, 11.646 di Pfizer (4995 i richiami).

In Calabria le somministrazioni sono invece 162.476 su 213.470 a disposizione, il 76,1% che vede la regione come seconda peggiore prestazione nazionale con 12 punti percentuali in meno sulla media nazionale.

La divisione delle somministrazioni nei 64 punti in regione vede: