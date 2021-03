I nuovi positivi lametini nel bollettino comunale odierno sono 10, con 2 guariti comunicati dall’Asp

I nuovi positivi lametini nel bollettino comunale odierno sono 10 (2 uomini, 3 nuclei familiari), con 2 guariti comunicati dall’Asp di Catanzaro al Comune.

Non ci sono poi le ordinanze per persone in quarantena precauzionale, con i dati pubblicati online che continuano ad essere riferiti al periodo tra la seconda metà di ieri ed oggi.

Gli attualmente positivi in città sono così 283