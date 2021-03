Con 28 nuovi casi, e 14 guariti, gli attualmente positivi lametini diventano 297

I nuovi positivi lametini nel bollettino comunale odierno sono 28 (5 uomini, 3 donne, 8 nuclei familiari), con 14 guariti comunicati dall’Asp di Catanzaro al Comune.

Sono poi 11 le ordinanze per 16 persone in quarantena precauzionale, con i dati pubblicati online che continuano ad essere riferiti al periodo tra la seconda metà di ieri ed oggi. Gli attualmente positivi in città sono così 297, circa 1 ogni 300 abitanti.

Tra i nuovi positivi anche 2 dipendenti del supermercato Conad di via Piave, con la stessa proprietà a far chiarezza online.

«Ogni 15 giorni, Noi di Conad, effettuiamo lo screening sierologico su tutti i collaboratori e, a malincuore, dobbiamo comunicare che sono risultate positive 2 persone su 46 nello Store di Via Piave, 28 – Lamezia Terme», si spiega sulla pagina Facebook, «abbiamo risanificato i locali e Domenica ripeteremo lo screening per tutti. Nello Store di Via del Progresso, 374 – Lamezia Terme e Via Roma, 81 – Pianopoli non è attualmente presente nessun caso di positività».

Si ribadisce che «da quando è iniziata l’emergenza Covid, ci impegniamo a rispettare tutti i protocolli e a sanificare quotidianamente i locali. Tutti i nostri collaboratori seguono correttamente le procedure anti Covid 19 previste dagli attuali protocolli. Noi di Conad abbiamo fatto una promessa di sicurezza che portiamo avanti da più di un anno, ma questo nemico può colpire tutti», supponendo che «i contagi saranno avvenuti in ambito familiare o extralavorativo, data la minoranza di positivi rispetto alle 46 persone che lavorano nel punto vendita di Via Piave».