Scuole chiuse a Carlopoli fino al 24 marzo dopo un caso positivo ed un isolamento fiduciario

Sospensione delle attività scolastiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale a Carlopoli in via precauzionale e prudenziale fino al 24 marzo. Attualmente, nell’ambito scolastico, è stato accertato infatti un caso di positività al Covid-19 senza sintomi, ed un caso negativo, ma sottoposto ad isolamento fiduciario perché in contatto stretto e protratto con pazienti risultati positivi.

Al fine di preservare la salute pubblica si è disposta la sanificazione e igienizzazione straordinaria dei locali scolastici e dello scuolabus, nonché lo screening degli alunni e del personale scolastico.

Nel territorio comunale ad oggi risultano 2 casi di positività accertata, in quarantena fiduciaria già da venerdì.

Due nuovi positivi anche a Platania, dove il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp ha comunicato un nuovo caso di positività, cui si aggiunge un altro nuovo caso accertato da un medico di medicina generale con i test forniti dal Comune. Entrambi i soggetti positivi ed i loro familiari, “contatti stretti”, sono stati messi in quarantena.

Numeri in crescita anche a Curinga, dove negli ultimi giorni si è passati da 2 a 7 casi attivi, e 6 persone in quarantena domiciliare precauzionale.