Somministrate 255 dosi di vaccino oggi dall’Asp con 203 richiami, 4.355 in Calabria

Se oggi l’Ema ha dato il via libera alla ripresa dei vaccini Astrazeneca a partire da domani, il fermo ha influito anche in questa giornata nei dati vaccinali provinciali e regionali.

Raggiungono quota 23.304 le somministrazioni totali di vaccino da parte dell’Asp di Catanzaro, solo 255 quelle effettuate oggi, con aumentate di 203 unità il numero delle persone a cui sono state somministrate la prima dose e la seconda dose di richiamo, che si attesta ora a 5.704 persone

Le distinzioni tra i 3 diversi tipi di vaccini in dotazione vedono: oggi somministrate 1 seconda dose di Astrazeneca (anche se ufficialmente si sarebbe dovuti essere fermi con tale inoculazione), 12 prime di Moderna, 12 di Pfizer come prime; in totale le prime dosi sono 2.244 di Astrazeneca (2 richiami), 1.615 Moderna (9 richiami), 13.741 di Pfizer (5.693 i richiami).

Fino a ieri erano poi 13.478 le scorte di vaccini esistenti: 8500 di Astrazeneca, 790 Moderna, 4188 Pfizer.

IL DATO REGIONALE

In Calabria le somministrazioni sono invece 187.653 (+4.355) su 285.460 a disposizione, il 65,7% che vede la regione come seconda peggiore prestazione nazionale con 11 punti percentuali in meno sulla media nazionale.

La divisione delle somministrazioni nei 76 punti in regione vede: