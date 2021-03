Sono state 464 le dosi di vaccino iniettate oggi in provincia, 2.590 in Calabria

Doveva essere il giorno di ripresa delle vaccinazioni Astrazeneca, ma in provincia di Catanzaro oggi sono stati iniettate solo dosi di Pfizer.

Raggiungono quota 23792 le somministrazioni totali di vaccino da parte dell’Asp di Catanzaro, 464 quelle effettuate oggi, con aumentate di 141 unità il numero delle persone a cui sono state somministrate la prima dose e la seconda dose di richiamo, che si attesta ora a 5.845 persone

Le distinzioni tra i 3 diversi tipi di vaccini in dotazione vedono: oggi somministrate nessuna dose di Astrazeneca e Moderna, 324 di Pfizer come prime e 140 come seconde; in totale le prime dosi sono 2.244 di Astrazeneca (2 richiami), 1.615 Moderna (9 richiami), 14.076 di Pfizer (5.834 i richiami).

Fino a ieri erano poi 12350 le scorte di vaccini esistenti: 8500 di Astrazeneca, 790 Moderna, 3060 Pfizer.

IL DATO REGIONALE

In Calabria le somministrazioni sono invece 190.243 (+2.590) su 285.460 a disposizione, il 66,6% che vede la regione come seconda peggiore prestazione nazionale con 11 punti percentuali in meno sulla media nazionale.

La divisione delle somministrazioni nei 76 punti in regione vede: