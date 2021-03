In Calabria 394 nuovi positivi su 3.416 tamponi, diventano 8.473 i casi attivi con 73 guariti e 4 decessi

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 599.138 soggetti per un totale di 636.346 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 43.099 (+394 rispetto a ieri), quelle negative 556.039, con 3.416 nuovi tamponi e 3.098 nuovi soggetti testati.

Crescono i casi attivi, 8.473, con 311 isolati a domicilio in più (8.131), 5 ricoverati (305), 1 terapia intensiva (37). I guariti odierni sono 73 (33.864 in totale), 4 i decessi (762).

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 3.721 (65 in reparto AO di Cosenza; 17 in reparto al presidio di Rossano;15 al presidio ospedaliero di Acri; 18 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 12 in terapia intensiva, 3.594 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.127 (8.809 guariti, 318 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2.094 (35 in reparto all’AO di Catanzaro; 8 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 13 in reparto all’AOU Mater Domini; 16 in terapia intensiva; 2022 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.063 (3.959 guariti, 104 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 705 (31 in reparto; 674 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.801 (2.752 guariti, 49 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 524 (15 ricoverati, 509 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.533 (3.468 guariti, 65 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.379 (78 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 10 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 1.282 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 14.793 (14.567 guariti, 226 deceduti).

– Altra Regione o Stato estero: CASI ATTIVI 50 (50 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 309 (309 guariti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 175, Catanzaro 95, Crotone 50, Vibo Valentia 21, Reggio Calabria 53. Altra Regione o Stato estero 0.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 175.