Rinnovo semestrale per 6 medici specialisti in medicina fisica e riabilitazione assegnati al polo integrato Asp/Inail

Rinnovati per 6 mesi i contratti, in scadenza tra l’1 ed il 15 aprile, di 6 medici specialisti in medicina fisica e riabilitazione assegnati al polo integrato Asp/Inail, dovendo la struttura nell’area industriale seguire «le attività di riabilitazione prevalentemente indirizzate a pazienti adulti» essendo «dotata di spazi adeguati ed apparecchiature elettromedicali di ultima generazione», e reputando «in fase di avvio l’attivitazione di posti letto per assistenza estensiva/intensiva a ciclo continuo».

Sul tema era intervenuto un mese fa il Psi con un sopralluogo in loco, denunciando la situazione di fermo amministrativo in atto.

Stesso rinnovo anche per 1 dirigente medico specialista in patologia clinica in servizio presso l’ospedale di Soveria Mannelli e 1 radiodiagnostica in quello di Soverato.

Per tutte le figure citate sono in atto le procedure concorsuali a valere su vigente piano del fabbisogno del personale, auspicando che in 6 mesi si possano formare le commissioni, effettuare i passaggi successivi, arrivare al termine con gli ingressi a tempo indeterminato dei professionisti indicati,