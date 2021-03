Somministrate oggi 1.528 dosi di vaccino dall’Asp di Catanzaro, 7.972 in Calabria

Raggiungono quota 25.324 le somministrazioni totali di vaccino da parte dell’Asp di Catanzaro, 1.528 quelle effettuate oggi, con aumentato di 117 unità il numero delle persone a cui sono state somministrate la prima dose e la seconda dose di richiamo, che si attesta ora a 5.962 persone

Le distinzioni tra i 3 diversi tipi di vaccini in dotazione vedono: oggi somministrate 62 prime dosi di Astrazeneca e 46 di Moderna, 1.304 di Pfizer come prime e 116 come seconde; in totale le prime dosi sono 2.306 di Astrazeneca (2 richiami), 1.673 Moderna (9 richiami), 15.383 di Pfizer (5.951 i richiami).

Fino a giovedì erano poi 12.350 le scorte di vaccini esistenti: 8500 di Astrazeneca, 790 Moderna, 3060 Pfizer.

IL DATO REGIONALE

In Calabria le somministrazioni sono invece 198.215 (+7.972) su 285.460 a disposizione, il 69,4% che vede la regione come seconda peggiore prestazione nazionale con 11 punti percentuali in meno sulla media nazionale.

La divisione delle somministrazioni nei 78 punti in regione vede: