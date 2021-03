Un’altra testimonianza di corretta assistenza a domicilio da parte dell’Usca lametina viene fornita anche da chi in ambito sanitario ha lavorato per anni, godendo ora la pensione.

«Sono state raccontate tante storie in questi mesi riguardo il coronavirus. Alcune molto tristi, altre piene di speranza ed amore. Una cosa ha accomunato noi lametini colpiti dal coronavirus: la dedizione, la preparazione e la disponibilità del dottore Errico», dichiara un medico in pensione, «in 45 anni di servizio ho conosciuto raramente professionisti così dediti al lavoro. Ha salvato numerose persone in questi mesi, e lo ha fatto anche con mia moglie».

La testimonianza è quella comune ad altre: «ha capito prima che ci fossero i primi problemi che la situazione sarebbe peggiorata, ha agito di conseguenza ed è stato possibile riabbracciarla dopo 23 giorni di agonia, in cui mi ha mostrato tutto il suo appoggio comunicandomi i miglioramenti. La cosa che più mi colpisce è ascoltare amici e conoscenti che ci hanno avuto a che fare, sono tutti della stessa idea, Lamezia ha il suo “supereroe” ma come tiene spesso a precisare il dottore “siamo tutti degli eroi in questo momento”».