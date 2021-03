Somministrazioni vaccini: 962 nell’Asp di Catanzaro, 12.438 in Calabria nella giornata odierna

Raggiungono quota 34.111 le somministrazioni totali di vaccino da parte dell’Asp di Catanzaro, 962 quelle effettuate oggi, con aumentato di 576 unità il numero delle persone a cui sono state somministrate la prima dose e la seconda dose di richiamo, che si attesta ora a 10.627 cittadini.

Le distinzioni tra i 3 diversi tipi di vaccini in dotazione vedono: oggi somministrate 309 prime dosi e 0 richiami di Astrazeneca, nessuna prima di Moderna nè seconda, 170 di Pfizer come prime e 483 come seconde; in totale le prime dosi sono 3.940 di Astrazeneca (6 richiami), 2.343 Moderna (625 richiami), 17.201 di Pfizer (9.996 i richiami).

Fino ad oggi erano 7.498 le scorte di vaccini esistenti: 7.260 di Astrazeneca, 40 Moderna, 198 Pfizer. La scorta, al netto delle dosi da riservare ai richiami obbligatori di vaccinazione previsti, è però in negativo di 5.359 unità in totale, con 3.326 di Astrazeneca esistenti, mentre si dovranno rifornire 1.678 Moderna, 7.007 Pfizer.

IL DATO REGIONALE

In Calabria le somministrazioni sono invece 255.512 (+12.438) su 323.990 a disposizione, il 78,9% che vede la regione ultima a livello nazionale con 9 punti percentuali in meno sulla media nazionale.

La divisione delle somministrazioni nei 91 punti in regione vede: