L’Inail cerca strutture pubbliche o private per prestazioni riabilitative multi-assiali post Covid – 19

Emanato dall’Inail calabrese un avviso pubblico per l’acquisizione entro il 26 aprile di manifestazioni di interesse da parte di strutture dei servizi pubblici e privati, anche termali, a erogare prestazioni riabilitative multi-assiali post Covid – 19.

Nelle premesse del testo si sottolinea come per via del Covid-19 «i pazienti possono presentare con elevata frequenza anche linfopenia e alterazioni della coagulazione. A tali manifestazioni cliniche possono associarsi sequele a carico degli altri organi e apparati con interessamento cardiovascolare, sindromi coronariche acute, cardiomiopatia, cuore polmonare acuto, aritmie e shock cardiogeno, nonché complicanze trombotiche. Possono emergere segni di danno renale, segni di danno epatobiliare e sintomi gastrointestinali nonché complicanze neurologiche quali, cefalea, vertigini, mialgia e/o affaticamento, anoressia, anosmia e ageusia. Le forme più gravi di Covid-19 possono anche presentare come sintomatologia di esordio ictus acuto e confusione o alterazione della coscienza. In alcuni pazienti è stata anche segnalata polineuropatia demielinizzante infiammatoria acuta (sindrome di Guillain-Barré). Inoltre, sono stati descritti meningoencefalite, sindrome da encefalopatia emorragica ed encefalopatia necrotizzante acuta. Sono state, infine, riportate manifestazioni oculari, quali congestione congiuntivale, congiuntivite e alterazioni della retina».

Le prestazioni prioritarie che devono essere garantite nell’arco di 18 mesi, con apposito personale specialistico anche in consulenza, sono:

riabilitazione respiratoria basata sull’esercizio terapeutico finalizzato al training della muscolatura respiratoria e accessoria, su tecniche di clearance bronchiale e igiene delle vie aeree e sulla gestione dell’ossigenoterapia;

riabilitazione cardiologica basata sull’esercizio di tipo aerobico, mediante utilizzo di ergometri a frequenza e intensità diverse;

riabilitazione motoria basata su esercizi di miglioramento della forza muscolare e miglioramento dell’endurance e della performance motoria globale e sul graduale recupero/adattamento delle attività di vita quotidiana, anche mediante idrochinesiterapia assistita;

riabilitazione neuropsicologica con tecniche cognitivo-comportamentali tese al miglioramento delle funzioni superiori;

valutazione, supporto ed integrazione nutrizionale.

L’Inail, verificata la regolarità dell’erogazione delle prestazioni, corrisponderà alle strutture convenzionate le seguenti tariffe uniche omnicomprensive:

250 euro per ogni giorno di ricovero ordinario e 200 euro per ogni giornata di day hospital fino a 40 giorni

150 euro per ogni giorno di ricovero ordinario e 120 euro per ogni giornata di day hospital oltre 40 giorni.

Le predette tariffe uniche giornaliere sono incrementate del 30% nel caso in cui le prestazioni riabilitative vengano erogate attraverso l’utilizzo di specifici dispositivi ad alta tecnologia.