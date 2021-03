Riunione tra il commissario Longo ed i farmacisti calabresi in ottica vaccinazioni

Una rappresentanza di tutti i farmacisti calabresi ha preso parte ad una riunione convocata presso la cittadella regionale dal commissario alla Sanità Guido Longo sull’organizzazione delle vaccinazioni presso le farmacie della regione.

Molto soddisfatto si è detto il consigliere nazionale della Fofi, la Federazione degli Ordini farmacisti, Vitaliano Corapi, presidente dei colleghi di Catanzaro.

“Il commissario Longo si è impegnato a stabilire un programma cui tutti i farmacisti dovremo attenerci – ha dichiarato Corapi a fine incontro – Abbiamo richiesto i codici di accesso al programma di formazione dell’Istituto superiore di Sanità stabilendo di comune accordo che anche la Fofi puo’ inviarli ai colleghi. In merito alle vaccinazioni – ha aggiunto il presidente dell’Ordine di Catanzaro – il commissario ad acta si è impegnato a stabilire le modalità di partecipazione delle farmacie tenendo in forte considerazione i medici di base che ci dovranno coadiuvare. Il momento è molto delicato – ha concluso il componente calabrese della Federazione nazionale – ma siamo tutti d’accordo ad operare con le altre forze rappresentative del territorio in modo da raggiungere quanto prima la cosiddetta immunità di gregge”.

Assieme al dottor Corapi hanno preso parte all’incontro con Longo il presidente dell’Ordine di Crotone dott. Levino Rajani e quello di Vibo Valentia dott. Massimo De Fina, entrambi anche presidenti provinciali di Federfarma ed il vice-presidente dell’Ordine di Reggio Calabria dott. Giuseppe Afflitto.