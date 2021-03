Su 3.117 tamponi 347 nuovi casi, 420 guariti e 4 decessi nell’ultima giornata in Calabria

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 627.407 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 667.473 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 46.958 (+347 rispetto a ieri), quelle negative 580.449, con 3.117 tamponi su 2.846 nuovi soggetti.

I casi attivi sono 10.325, con 9.900 isolati a domicilio (-82), 389 ricoverati (+6), 36 terapie intensive (-1). Nell’ultima giornata registrti anche 420 guariti e 4 decessi.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 5.079 (104 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 18 in reparto al presidio di Rossano;15 al presidio ospedaliero di Acri; 18 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’ospedale da Campo; 17 in terapia intensiva, 4.907 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.500 (9.153 guariti, 347 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2.425 (57 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 9 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 25 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 13 in terapia intensiva; 2321 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.376 (4.266 guariti, 110 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 926 (35 in reparto; 891 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.070 (3.018 guariti, 52 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 500 (16 ricoverati, 484 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.811 (3741 guariti, 70 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.345 (79 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 13 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 6 in terapia intensiva; 1.247 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15.567 (15.327 guariti, 240 deceduti). – Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 50 (50 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 309 (309 guariti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 108, Catanzaro 90, Crotone 52, Vibo Valentia 19, Reggio Calabria 78.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 436.