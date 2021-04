Incontro online su “Stress da pandemia: strategie per una nuova normalità”

L’Associazione “Le Città Visibili” ha promosso un incontro, in video-conferenza, su “Stress da pandemia: strategie per una nuova normalità” e, in qualità di relatore, è stato invitato Marco Santilli, Neuropedagogista clinico, Psicologo del comportamento e delle relazioni presso l’Università di Chieti e mensilmente anche a Lamezia Terme per consulenze.

La​ pandemia ha davvero modificato e traumatizzato le vite di tutti, ma soprattutto ha penalizzato i giovani. I ragazzi oggi sono in una situazione di stress da trauma e le manifestazioni più evidenti sono: disturbi del sonno e dell’alimentazione, irritabilità, uso smodato dei social, pianto improvviso.

La depressione, che rappresenta una delle conseguenze più evidenti di questo momento di isolamento, esisteva già prima ed aveva come caratteristica la tendenza a una ricercata solitudine.

Adesso che lo stato depressivo è collettivo, sta nascendo un nuovo senso di umanità, e per i giovani un ruolo trainante lo riveste la scuola perché è sinonimo di formazione di quell’adolescenza che vive in essa il suo bisogno di incontri, di distacco dalla famiglia per rapportarsi con altri corpi.