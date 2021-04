Madonnina illuminata di blu per la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo

Si celebra oggi 2 aprile la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo istituita dall’assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2007 al fine di mettere in luce i diritti delle persone con autismo e delle loro famiglie.

Anche Lamezia Terme ha aderito alla campagna “Light it up Blue”, ed Angsa Lamezia Terme ringrazia la Commissione Prefettizia per aver accolto le istanze dando la disponibilità di illuminare la statua della Madonnina, auspicando una futura collaborazione sui temi dell’autismo.

«Il momento storico che ci vede affrontare una emergenza sanitaria globale porta con sé un maggiore isolamento delle famiglie che quotidianamente affrontano le difficoltà che l’autismo e la mancanza di servizi comportano», spiega Emanuela Muraca, Presidente Angsa Lamezia Terme, «si pensi ad esempio alla vaccinazione dei soggetti con autismo. Vi è l’assoluta necessità di individuare percorsi condivisi con le unità multidisciplinari al fine di ridurre al minimo la possibilità di comportamenti problema, ma anche la presenza di esperti che sappiamo gestire, in ambienti consoni, ogni tipo di evenienza. Sarebbe opportuno procedere con celerità anche alla vaccinazione dei familiari che rappresentano l’unico punto di riferimento e sostegno delle persone autistiche».