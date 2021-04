Raggiungono quota 37.058 le somministrazioni totali di vaccino da parte dell’Asp di Catanzaro, 941 quelle effettuate oggi, con aumentato di 480 unità il numero delle persone a cui sono state somministrate la prima dose e la seconda dose di richiamo, che si attesta ora a 11.992 cittadini.

Le distinzioni tra i 3 diversi tipi di vaccini in dotazione vedono: oggi somministrate 183 prime dosi e 0 richiami di Astrazeneca, nessuna prima di Moderna e 1 richiamo, 313 di Pfizer come prime e 444 come seconde; in totale le prime dosi sono 4.763 di Astrazeneca (6 richiami), 2.344 Moderna (663 richiami), 17.959 di Pfizer (11.323 i richiami).

Fino ad oggi erano 7.218 le dosi di vaccini rimaste: in giacenza 6.370 di Astrazeneca, 40 Moderna, 828 Pfizer. La scorta, al netto delle dosi da riservare ai richiami obbligatori di vaccinazione previsti, è però in negativo di 5.856 unità in totale, con 1.593 di Astrazeneca esistenti, mentre si dovranno rifornire 1.641 Moderna, 5.808 Pfizer.