Su 1.290 tamponi 197 nuovi positivi, 116 guariti e 7 decessi

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 641.915 soggetti per un totale di 683.364 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 49.101 (+197 rispetto a ieri), quelle negative 592.814, con 1.290 tamponi e 1.149 nuovi soggetti.

I casi attivi diventano 11.557, con 11.089 isolati a domicilio (+72), 429 ricoverati e 39 terapie intensive (+2). Nelle ultime 24 ore sono 116 i guariti e 7 decessi.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 5.785 (119 in reparto AO di Cosenza; 18 in reparto al presidio di Rossano;15 al presidio ospedaliero di Acri; 21 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 18 in terapia intensiva, 5.594 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.642 (9.267 guariti, 375 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2.731 (57 in reparto all’AO di Catanzaro; 10 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 28 in reparto all’AOU Mater Domini; 13 in terapia intensiva; 2.623 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.462 (4.356 guariti, 106 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 1.033 (40 in reparto; 993 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.248 (3193 guariti, 55 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 449 (16 ricoverati, 433 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.950 (3.879 guariti, 71 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.499 (91 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 14 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 1.386 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15.933 (15.686 guariti, 247 deceduti).

– Altra Regione o Stato estero: CASI ATTIVI 60 (60 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 309 (309 guariti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 127, Catanzaro 9, Crotone 1, Vibo Valentia 2, Reggio Calabria 58.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 109.