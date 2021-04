Somministrate oggi 1.050 vaccini dall’Asp di Catanzaro, 4.967 in Calabria

Raggiungono quota 42.029 le somministrazioni totali di vaccino da parte dell’Asp di Catanzaro, 1.050 quelle effettuate oggi, con aumentato di 208 unità il numero delle persone a cui sono state somministrate la prima dose e la seconda dose di richiamo, che si attesta ora a 14.056 cittadini.

Le distinzioni tra i 3 diversi tipi di vaccini in dotazione vedono: oggi somministrate 167 prime dosi e 0 richiami di Astrazeneca, 344 prime di Moderna e 66 richiami di Moderna, 335 di Pfizer come prime e 138 come seconde; in totale le prime dosi sono 5.167 di Astrazeneca (6 richiami), 3.141 Moderna (948 richiami), 19.665 di Pfizer (13.102 i richiami).

Fino ad oggi erano 19.382 le dosi di vaccini rimaste: in giacenza 13.450 di Astrazeneca, 520 Moderna, 5412 Pfizer.

La scorta, al netto delle dosi da riservare ai richiami obbligatori di vaccinazione previsti, è però in negativo di 5.465 unità in totale, con 8.289 di Astrazeneca esistenti, mentre si dovranno rifornire 1.673 Moderna, 1.151 Pfizer.

IL DATO REGIONALE

In Calabria le somministrazioni sono invece 300.999 (+4.967) su 412.450 a disposizione, il 73% che vede la regione ultima a livello nazionale con 8 punti percentuali in meno sulla media nazionale.

La divisione delle somministrazioni nei 95 punti in regione vede:

operatori sanitari e sociosanitari 78.357 (+201)

personale non sanitario 2.461 (+5)

ospiti strutture residenziali 20.132 (+141)

over 80 85.003 (+1.796)

forze armate 11.051 (+19)

personale scolastico 21.063 (+545)

altro 82.932 (+2.260)

Tra le categorie prese in considerazione nel monitoraggio nazionale, in Calabria gli utenti previsti sono: