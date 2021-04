Dall’Asp somministrate oggi 878 dosi di vaccino, 7.322 in Calabria

Raggiungono quota 45.108 le somministrazioni totali di vaccino da parte dell’Asp di Catanzaro, 878 quelle effettuate oggi, con aumentato di 352 unità il numero delle persone a cui sono state somministrate la prima dose e la seconda dose di richiamo, che si attesta ora a 15.190 cittadini.

Le distinzioni tra i 3 diversi tipi di vaccini in dotazione vedono: oggi somministrate 44 prime dosi e 0 richiami di Astrazeneca, 95 prime di Moderna e 38 richiami di Moderna, 455 di Pfizer come prime e 246 come seconde; in totale le prime dosi sono 5.380 di Astrazeneca (8 richiami), 3.729 Moderna (1.280 richiami), 20.809 di Pfizer (13.902 i richiami).

Fino ad oggi erano 14.054 le dosi di vaccini rimaste: in giacenza 13.340 di Astrazeneca, 270 Moderna, 444 Pfizer.

La scorta, al netto delle dosi da riservare ai richiami obbligatori di vaccinazione previsti, scende a – 674 unità in totale, con 7.968 di Astrazeneca esistenti, mentre si dovranno rifornire 2.179 Moderna, 6.463 Pfizer.

IL DATO REGIONALE

In Calabria le somministrazioni sono invece 319.443 (+7.322) su 461.590 a disposizione, il 69,2% che vede la regione ultima a livello nazionale con 10 punti percentuali in meno sulla media nazionale.

La divisione delle somministrazioni nei 98 punti in regione vede:

operatori sanitari e sociosanitari 79.209 (+448)

79.209 (+448) personale non sanitario 2.501 (+19)

2.501 (+19) ospiti strutture residenziali 21.511 (+520)

21.511 (+520) over 80 91.291 (+2.424)

91.291 (+2.424) forze armate 11.112 (+27)

11.112 (+27) personale scolastico 22.139 (+234)

22.139 (+234) altro 91.680 (+3.650)

Tra le categorie prese in considerazione nel monitoraggio nazionale, in Calabria gli utenti previsti sono: