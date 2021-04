Usca di Lamezia Terme a Nocera Terinese per visitare le consorelle della Chiesa di San Giovanni Battista

Per l’Usca di Lamezia Terme tappa a Nocera Terinese per visitare le consorelle della Chiesa di San Giovanni Battista.

«Eravamo molto preoccupati come comunità per la salute della nostra suora», si spiega in una nota per ringraziare i medici Cannizzaro ed Errico per aver «istruito tutti noi circa le norme di contenimento del virus tranquillizzandoci e rispondendo a tutte le nostre domande».

Per tale ragione si esprime «un grosso grazie a entrambi per il lavoro che svolgono tutti i giorni, combattendo in prima linea questa guerra».