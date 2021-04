Avviato il recruiting di medici per l’hub vaccinale individuato all’interno del polo fieristico di Catanzaro

Con l’avvio delle vaccinazioni previsto da martedì, parte anche il recruiting di medici per l’hub vaccinale individuato all’interno del polo fieristico di Catanzaro, che dalle 500 somministrazioni giornaliere attuali dovrebbe poi raddoppiare il numero nei giorni a venire, con possibilità di prenotarsi per tutti gli utenti dell’Asp di Catanzaro.

La Croce Rossa Italiano per tale motivo sta ricercando da personale medico per costituire un elenco di professionisti disponibili al pronto impiego in caso di necessità. “Considerata l’emergenza sanitaria in atto, dovuta all’epidemia da Covid-19, le richieste di disponibilità, in questa fase, saranno prevalentemente legate al prestare attività in supporto ai servizi sanitari di pubblica utilità” si precisa.

Per candidarsi è necessario compilare il seguente form online: https://forms.gle/6vByK1h3h1Acj6iV7