Chiedendo «a tutti di fare maggiore attenzione nei movimenti e negli spostamenti, perché il virus è un nemico che non va assolutamente sottovalutato», un’altra utente, F.D.F, ringrazia il personale dell’Usca lametino per le cure ricevute dalla madre.

«Medico deriva da ‘mederi’ ovvero curare, e curare comprende quello che fa il dottore, diagnosticare, consigliare e prendersi cura psicologicamente di una persona», si valuta, «esiste un medico di famiglia per fare questo, ma l’atto eroico è fare quello che altri non fanno, ovvero fermarsi alle proprie competenze. Per intenderci quando vi sentite dire “io sono il medico Usca e ti vedo per il Covid” (se fa questo è un buon medico), fare quello che fa il dottore Errico è eroico perché è un atto non dovuto. Il buon medico fa il suo dovere, l’eroe va oltre. E lei, dottore Errico, questo è stato per noi».