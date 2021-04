Focus sui diritti delle persone con disabilità in Calabria ricordando Antonio Saffioti

“Primavera della Calabria” promuove un momento di confronto sul tema delle politiche per le disabilità in Calabria, in un momento emergenziale in cui, in una realtà come la Calabria anni drammaticamente indietro sul fronte delle tutele dei diritti e dei servizi fondamentali per le persone con disabilità, vede la situazione aggravarsi ulteriormente per le conseguenze della pandemia e i tanti punti interrogativi sulla campagna di vaccinazione.

Per affrontare un tema prioritario per il presente e il futuro della regione, da cui dipende la garanzia dei diritti costituzionali in Calabria, si è scelta la data del compleanno di Antonio Saffioti, scomparso nel giugno dello scorso anno, già vicepresidente FISH Calabria, combattente per i diritti delle persone e la vita indipendente.

Dopo i saluti di Daniela Grandinetti e Salvatore D’Elia, Pino Saffioti, papà di Antonio, condividerà la sua testimonianza. Interverranno Nunzia Coppedé presidente FISH Calabria, Rubens Curia portavoce di “Comunità Competente”, Angelo Marra avvocato ed esponente di Fish Calabria, Rosita Terranova mamma e cittadina

Diretta sulla pagina facebook di Primavera della Calabria a partire dalle 19 di lunedì