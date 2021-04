Su 4.489 tamponi 610 nuovi casi, 264 guariti e 8 decessi, calano di poco ricoveri e terapie intensive

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 695.108 soggetti per un totale di 745.978 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 57.078 (+610 rispetto a ieri), quelle negative 638.030, con 4.489 tamponi su 3.909 soggetti. Nei dati però son compresi anche gli aggiornamenti dall’Asp di Cosenza, il cui numero dei casi confermati di oggi include 115 soggetti positivi e relativi a 421 tamponi complessivi pervenuti nel pomeriggio di ieri dopo l’avvenuta comunicazione alla Protezione Civile.

I casi attivi sono 14.573, con 14.069 isolati a domicilio (+345), 461 ricoveri (-6), 43 terapie intensive (-1), 264 guariti e 8 decessi nella giornata odierna.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 8.013 (102 in reparto AO di Cosenza; 37 in reparto al presidio di Rossano; 18 al presidio ospedaliero di Acri; 29 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 16 in terapia intensiva, 7.807 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.895 (10.456 guariti, 439 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2.814 (52 in reparto all’AO di Catanzaro; 10 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 22 in reparto all’AOU Mater Domini; 14 in terapia intensiva; 2716 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.574 (5.459 guariti, 115 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 1.026 (44 in reparto; 982 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.180 (4.109 guariti, 71 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 395 (15 ricoverati, 380 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.381 (4.304 guariti, 77 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.256 (101 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 31 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 2.115 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17.166 (16.893 guariti, 273 deceduti).

– Altra Regione o Stato estero: CASI ATTIVI 69 (69 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 309 (309 guariti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 395, Catanzaro 52, Crotone 36, Vibo Valentia 11, Reggio Calabria 116,