Su 3.095 tamponi 484 nuovi positivi, 110 i guariti e 5 i decessi

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 700.998 soggetti per un totale di 753.250 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 58.106 (+484 rispetto a ieri), quelle negative 642.892, con 3.095 tamponi su 2.543 nuovi soggetti.

I casi attivi sono 14.906, con 14.389 isolati a domicilio (+365), 471 ricoverati (+4), 46 terapie intensive. I guariti odierni sono 110, 5 i decessi.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 8.149 (99 in reparto AO di Cosenza; 37 in reparto al presidio di Rossano;18 al presidio ospedaliero di Acri; 29 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 16 in terapia intensiva, 7.946 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.233 (10.790 guariti, 443 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2.934 (55 in reparto all’AO di Catanzaro; 10 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 27 in reparto all’AOU Mater Domini; 16 in terapia intensiva; 2.826 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.574 (5.459 guariti, 115 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 1.012 (45 in reparto; 967 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.284 (4.213 guariti, 71 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 451 (16 ricoverati, 435 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.417 (4.340 guariti, 77 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.291 (102 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 33 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 2.146 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17.383 (17.105 guariti, 278 deceduti).

– Altra Regione o Stato estero: CASI ATTIVI 69 (69 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 309 (309 guariti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 248, Catanzaro 29, Crotone 46, Vibo Valentia 65, Reggio Calabria 96