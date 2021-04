Medicina di Genere, protocollo d’intesa tra Asp di Catanzaro ed Associazione Italiana Donne Medico Sezione di Lamezia Terme

La Direzione Generale dell’ASP di Catanzaro ha siglato un protocollo d’intesa (delibera n 428 del 06/04/2021) con l’Associazione Italiana Donne Medico Sezione di Lamezia Terme per la realizzazione di un progetto formativo in materia di Medicina di Genere.

L’impegno è stato assunto dalla Commissione Straordinaria dell’ASP composta da Luisa Latella, Carmelo Marcello Musolino, Salvatore Gullì su proposta del Direttore Sanitario Aziendale, Ilario Lazzaro, ed è stato approvato nell’ambito del Piano Formativo per il 2021 .

La legge 3 dell’11 /01/2018 all’art.3 definisce le norme per la Medicina di Genere e il successivo Piano Applicativo del 13/06/2019 ne definisce i principi le strategie di governance e la declinazione delle azioni per ogni area d’intervento.

L’ AIDM Società Scientifica accreditata, provider riconosciuta AGENAS per la formazione ECM è stata individuata dall’ASP come partner di assoluta preminenza nella realizzazione di azioni formative in materia di Medicina di Genere.

Procedendo in questa direzione sarà possibile garantire ad ogni persona la migliore cura, rafforzando ulteriormente il concetto di centralità del paziente e di personalizzazione delle terapie per garantire la piena appropriatezza degli interventi nel rispetto delle differenze di genere rese evidenti nella letteratura scientifica fino ad oggi.

Le responsabili scientifiche di queste giornate sono Raffaela Renne, Presidente della sezione AIDM di Lamezia Terme, e Caterina Ermio, Past President Nazionale AIDM e referente Regionale Tavolo di medicina di Genere componente medicina di Genere FNOMCeO

LE GIORNATE SULLA MEDICINA DI GENERE PER L’ANNO 2021 SI SVOLGERANNO IN MODALITÀ FAD E MISTA (FORMAZIONE A DISTANZA)

Medicina di genere e Pandemia Covid 19 | 13 maggio 2021

Aggiornamento in Ginecologia, Nefrologia e Urologia: aspetti di Medicina di Genere | 27 maggio 2021

Approfondimenti di Medicina di Genere in Cardiologia, Pneumologia e Medicina Interna | 10 giugno 2021

Approfondimenti del Managment dei tumori del colon e della mammella |

18 giugno 2021

Ambiente, Oncologia e differenze di Genere | 23 settembre 2021

Neurologia, Psichiatria e differenze di Genere | 30 settembre 2021

L’evento è accreditato per: Medici, Infermieri, Fisioterapisti, Biologi, Tecnici di Neurofisiopatologia, Farmacisti, Farmacisti Ospedalieri, Nutrizionisti, Tecnici di Radiologia, Psicologi, Assistenti Sociali, TSRM, Ortottisti, Tecnici di laboratorio.

Per gli operatori dell’ASP ed i soci dell’Associazione Donne Medico l’evento è gratuito .

L’evento è aperto anche ad operatori sanitari per i quali è prevista una quota di partecipazione extra ASP e non soci AIDM, con iscrizioni entro il 12 maggio