Il 12 maggio madonnina illuminata di viola per la giornata mondiale della fibromialgia

Il Comune di Lamezia Terme aderisce alla giornata per far conoscere, divulgare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni del paziente fibromialgico, sofferente di una patologia non riconosciuta e spesso trascurata, che la pandemia ha contribuito ad aggravare ulteriormente, attraverso l’illuminazione color viola della Statua della Madonnina dell’obelisco sito in piazza Ardito.

Il 12 maggio si invitano anche i cittadini ad indossare un fiocco viola.