Forze nuove, anche se a tempo determinato, per il reparto Covid lametino. E’ di ieri infatti la delibera della terna commissariale che guiderà l’Asp di Catanzaro fino a settembre che approva la graduatoria di 3 medici specialisti e 2 medici in formazione specialistica da destinare all’area Covid della medicina generale dell’ospedale lametino.

Scaduto il 13 aprile il termine per presentare le proprie adesioni all’avviso pubblico emanato, mentre il 6 aprile si era registrata la volontà di dimettersi di una dottoressa in servizio, il 3 maggio la commissione incaricata aveva redatto la graduatoria ieri approvata dalla terna ed oggi pubblicata. I contratti, come tutti quelli attualmente vigenti per la pandemia, scadranno con il cessare dell’emergenza nazionale.

Rinnovo semestrale, con scadenza posticipata a dicembre, per i 6 medici liberi professionisti assegnati al sistema emergenza/urgenza del 118, con ancora da concludere le procedure di mobilità, ed in seconda istanza quelle concorsuali, per la copertura di 15 posti in tale ambito.